SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ex-Hannoveraner

Racing Strassburg richtet Blick auf Nicolo Tresoldi

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 Februar, 2026 14:39
Racing Strassburg richtet Blick auf Nicolo Tresoldi

Beim RC Strassburg laufen die Planungen für den Sommer bereits auf Hochtouren. Hintergrund ist der bevorstehende Abgang von Emanuel Emegha, der sich dem Chelsea FC anschliessen soll. Als möglicher Nachfolger gilt der deutsch-italienische Stürmer Nicolò Tresoldi, der aktuell bei FC Brügge unter Vertrag steht.

Tresoldi soll ganz oben auf der Wunschliste der Elsässer stehen, auch wenn es bislang noch keinen konkreten Vorstoss gegeben haben soll. Neben ihm wird mit Romeo Vermant ein weiterer Offensivspieler aus Brügge beobachtet. Klar ist jedoch: Tresoldi genießt intern Priorität. Gleichzeitig ist sich Strassburg bewusst, dass der Markt für den 21-Jährigen umkämpft sein dürfte. Zuletzt wurde der Angreifer unter anderem mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht.

Wie begehrt Tresoldi bereits ist, zeigte sich schon im Winter. Brügge-Sportdirektor Dévy Rigaux bestätigte, dass im Januar ein Angebot über 15 Millionen Euro für den Stürmer eingegangen sei. Tresoldi war erst im Juli 2025 für rund sieben Millionen Euro von Hannover 96 nach Belgien gewechselt und besitzt einen Vertrag bis Juni 2029.

Sportlich überzeugt der Angreifer mit konstanten Leistungen: In der laufenden Ligasaison kommt er auf sieben Tore und zwei Vorlagen in 24 Einsätzen. Hinzu kommen starke Werte auf internationaler Bühne, wo er für die deutsche U21-Nationalmannschaft zehn Treffer in 22 Partien erzielt hat. Sein aktueller Marktwert wird auf rund zehn Millionen Euro geschätzt – eine Summe, die bei weiterem Interesse jedoch schnell steigen könnte.

Mehr Dazu
Liam Rosenior

Chelsea hat sich bereits auf einen neuen Trainer festgelegt
Gary O'Neil

Strassburg hat bereits Nachfolger für neuen Chelsea-Coach Rosenior gefunden
Langfristiges Engagement

Liam Rosenior erhält bei Chelsea einen Vertrag mit Mega-Laufzeit
Nach Frankreich

Nach Chelsea-Rückruf: Anselmino vor erneutem Leihwechsel
Im Tausch für Sarr

Chelsea schickt Ex-Dortmunder Anselmino jetzt nach Frankreich
Mehr entdecken
Ex-Hannoveraner

Racing Strassburg richtet Blick auf Nicolo Tresoldi

15.02.2026 - 14:39
Überzeugt in Frankreich

Valentín Barco rückt bei Real Madrid und Chelsea in den Fokus

8.02.2026 - 10:48
Im Tausch für Sarr

Chelsea schickt Ex-Dortmunder Anselmino jetzt nach Frankreich

2.02.2026 - 20:08
Nach Frankreich

Nach Chelsea-Rückruf: Anselmino vor erneutem Leihwechsel

1.02.2026 - 15:31
Gary O'Neil

Strassburg hat bereits Nachfolger für neuen Chelsea-Coach Rosenior gefunden

6.01.2026 - 14:14
Langfristiges Engagement

Liam Rosenior erhält bei Chelsea einen Vertrag mit Mega-Laufzeit

6.01.2026 - 11:25
Liam Rosenior

Chelsea hat sich bereits auf einen neuen Trainer festgelegt

2.01.2026 - 17:55
Im Visier

Der FC Basel könnte von Wechselwunsch von Sékou Mara profitieren

5.09.2025 - 11:10
Fast 10 Millionen

BVB verkauft Soumaïla Coulibaly und erzielt Gewinn

3.07.2025 - 16:14
Mamadou Sarr

Chelsea schnappt sich 20 Mio. Euro-Verteidiger vom Schwester-Klub

9.06.2025 - 11:35