Racing Strassburg richtet Blick auf Nicolo Tresoldi

Beim RC Strassburg laufen die Planungen für den Sommer bereits auf Hochtouren. Hintergrund ist der bevorstehende Abgang von Emanuel Emegha, der sich dem Chelsea FC anschliessen soll. Als möglicher Nachfolger gilt der deutsch-italienische Stürmer Nicolò Tresoldi, der aktuell bei FC Brügge unter Vertrag steht.

Tresoldi soll ganz oben auf der Wunschliste der Elsässer stehen, auch wenn es bislang noch keinen konkreten Vorstoss gegeben haben soll. Neben ihm wird mit Romeo Vermant ein weiterer Offensivspieler aus Brügge beobachtet. Klar ist jedoch: Tresoldi genießt intern Priorität. Gleichzeitig ist sich Strassburg bewusst, dass der Markt für den 21-Jährigen umkämpft sein dürfte. Zuletzt wurde der Angreifer unter anderem mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht.

Wie begehrt Tresoldi bereits ist, zeigte sich schon im Winter. Brügge-Sportdirektor Dévy Rigaux bestätigte, dass im Januar ein Angebot über 15 Millionen Euro für den Stürmer eingegangen sei. Tresoldi war erst im Juli 2025 für rund sieben Millionen Euro von Hannover 96 nach Belgien gewechselt und besitzt einen Vertrag bis Juni 2029.

Sportlich überzeugt der Angreifer mit konstanten Leistungen: In der laufenden Ligasaison kommt er auf sieben Tore und zwei Vorlagen in 24 Einsätzen. Hinzu kommen starke Werte auf internationaler Bühne, wo er für die deutsche U21-Nationalmannschaft zehn Treffer in 22 Partien erzielt hat. Sein aktueller Marktwert wird auf rund zehn Millionen Euro geschätzt – eine Summe, die bei weiterem Interesse jedoch schnell steigen könnte.