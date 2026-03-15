SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Grosse Hoffnung

Barcelona erkundigt sich nach Talent Rayane Messi

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 März, 2026 19:17
Barcelona erkundigt sich nach Talent Rayane Messi

Der junge Flügelspieler Rayane Messi hat das Interesse mehrerer europäischer Topklubs geweckt. Laut Berichten hat sich FC Barcelona nach dem französischen U19-Nationalspieler erkundigt, der als eines der vielversprechendsten Offensivtalente seiner Altersklasse gilt.

Auch andere Schwergewichte des europäischen Fußballs verfolgen seine Entwicklung aufmerksam. Neben Barcelona sollen sowohl FC Bayern München als auch Paris Saint-Germain Informationen über den Flügelspieler eingeholt haben. Messi steht derzeit bei RC Strasbourg unter Vertrag und sammelt aktuell Spielpraxis auf Leihbasis bei Neom SC.

Trotz des wachsenden Interesses scheint ein Wechsel aktuell unwahrscheinlich. Die Eigentümergruppe BlueCo, zu der auch Strasbourg gehört, soll nicht bereit sein, den Spieler abzugeben. Intern wird er als wichtiger Bestandteil der langfristigen sportlichen Planung betrachtet, weshalb man ihn derzeit unbedingt halten möchte.

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Mehr entdecken
Grosse Hoffnung

Barcelona erkundigt sich nach Talent Rayane Messi

15.03.2026 - 19:17
Madrid bleibt Option

Erling Haaland schliesst Barca-Wechsel offenbar aus

15.03.2026 - 08:33
Bei Juventus Turin gehandelt

Barça-Star Robert Lewandowski über jüngste Wechselgerüchte

14.03.2026 - 15:59
Viele Vereine interessiert

FC Bayern ohne Chance: Ausnahmetalent unterschreibt bei Real Madrid

14.03.2026 - 15:46
Sommertransfer ein Thema

Barça-Interesse: Atlético mit unklarer Aussage zur Zukunft von Julián Alvarez

14.03.2026 - 11:26
Ist ablösefrei zu haben

Juventus startet das Projekt Robert Lewandowski

13.03.2026 - 17:19
Kein Verkauf

Atlético nervt sich über öffentliche Barça-Avancen für Julian Alvarez

13.03.2026 - 09:17
"Kein Kontakt"

Haaland-Beraterin spricht erstmals öffentlich über Barça-Gerüchte

12.03.2026 - 16:46
Ins Santiago Bernabeu

Die Finalissima zwischen Messi & Yamal wird von Katar nach Madrid verlegt

12.03.2026 - 13:53
Heftige Vorwürfe

Joan Laporta soll Messi-Rückkehr zu Barça aktiv verhindert haben

9.03.2026 - 09:14