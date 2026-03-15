Barcelona erkundigt sich nach Talent Rayane Messi

Der junge Flügelspieler Rayane Messi hat das Interesse mehrerer europäischer Topklubs geweckt. Laut Berichten hat sich FC Barcelona nach dem französischen U19-Nationalspieler erkundigt, der als eines der vielversprechendsten Offensivtalente seiner Altersklasse gilt.

Auch andere Schwergewichte des europäischen Fußballs verfolgen seine Entwicklung aufmerksam. Neben Barcelona sollen sowohl FC Bayern München als auch Paris Saint-Germain Informationen über den Flügelspieler eingeholt haben. Messi steht derzeit bei RC Strasbourg unter Vertrag und sammelt aktuell Spielpraxis auf Leihbasis bei Neom SC.

Trotz des wachsenden Interesses scheint ein Wechsel aktuell unwahrscheinlich. Die Eigentümergruppe BlueCo, zu der auch Strasbourg gehört, soll nicht bereit sein, den Spieler abzugeben. Intern wird er als wichtiger Bestandteil der langfristigen sportlichen Planung betrachtet, weshalb man ihn derzeit unbedingt halten möchte.