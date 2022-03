Manuel Neuer deutet Rücktritt als Nationalspieler an

Die WM in Katar Ende dieses Jahres könnte das letzte Turnier von Manuel Neuer als deutscher Nationalkeeper sein.

Auf einer Pressekonferenz des DFB am Dienstag deutet der 35-Jährige seinen (baldigen) Rücktritt aus der Nationalmannschaft an. Neuer findet ziemlich klare Worte: “Es ist noch immer eine grosse Ehre für mich und ich bin froh, Teil der Mannschaft zu sein. Ich habe aber nicht das Ziel, bis 2024 oder darüber hinaus im Tor der deutschen Mannschaft zu sein.”

Nach dem Turnier in Katar könnte also Schluss sein. Eine Hintertür für einen DFB-Verbleib lässt sich Neuer aber offen: “Ich will hier sein, so lange ich mich gut fühle und gebraucht werde.”

Erst einmal fokussiert er sich nun aber auf das grosse bevorstehende Ziel mit der DFB-Elf: “Ich habe vor jedem Turnier den Titel als Ziel. Ich weiss, dass ich nicht mehr so viele Weltmeisterschaften spielen werde. Es ist wichtig, dass wir uns wieder ganz anders präsentieren als in Russland. Wir werden an Titeln gemessen, für mich gibt es daher nur ein Ziel: den Weltmeistertitel.”

psc 22 März, 2022 15:01