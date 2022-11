Thomas Müller steigt am Samstag ins Mannschaftstraining ein

Thomas Müller musste in dieser Woche beim DFB-Team noch kürzertreten und fehlte auch im Testspiel gegen den Oman (1:0). Ab Samstag wird der Bayern-Stürmer nun aber voll mit der Mannschaft mittrainieren.

Dies kündigt der 33-Jährige via Instagram höchstpersönlich an. Müller plagten zuletzt Rücken- und Hüftprobleme, die auch auf die Adduktoren ausstrahlten. Davor hatte er auch andere gesundheitliche Probleme. Ein Infekt und auch der Coronavirus setzten ihn zwischenzeitlich ausser Gefecht.

Seit sechs Wochen hat Müller kein Spiel mehr über 90 Minuten bestritten. Ob er zum WM-Auftakt Deutschlands gegen Japan am kommenden Mittwoch in der Startelf steht, ist fraglich. Bundestrainer Hansi Flick hat in der Offensive zahlreiche Alternativen, hielt in der Vergangenheit aber stets an der Bayern-Legende fest.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Thomas Müller (@esmuellert)

psc 18 November, 2022 11:02