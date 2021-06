Thomas Müller verpasst Abschlusstraining und fehlt gegen Ungarn

Thomas Müller hat das Abschlusstraining vor dem EM-Gruppenspiel gegen Ungarn verpasst und wird am Mittwochabend wohl nicht dabei sein.

Der 31-Jährige konnte nicht an der regulären Einheit mit der Mannschaft teilnehmen. Grund dafür ist eine Kapselverletzung am rechten Knie, die sich Müller beim 4:2-Sieg gegen Portugal am Samstag zugezogen hatte. Die Blessur ist wohl so gravierend, dass der Stürmer das letzte Gruppenspiel verpassen wird. Noch unklar ist, ob es für einen allfälligen Achtelfinal reichen würde.

psc 22 Juni, 2021 11:50