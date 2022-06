Sehr konkrete Gespräche: Markus Anfang steht vor der Rückkehr ins Trainergeschäft

Der bei Werder Bremen im Laufe der vergangenen Saison wegen eines Impfskandals suspendierte Trainer Markus Anfang steht vor der Rückkehr an die Seitenlinie.

Wie der “kicker” berichtet, führt der 47-Jährige sehr konkrete Gespräche mit Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden. Ein Engagement könnte kurz bevorstehen. Anfang hatte letztes Jahr einen gefälschten Impfausweis benutzt und wurde vom Bremer Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 36’000 Euro verdonnert. Das Sportgericht des DFB brummte ihm eine einjährige Sperre auf – bis zum 20. November 2022. Diese wird am 10. Juni aber in eine Bewährungsstrafe umgewandelt, weshalb er zur neuen Saison wieder einen Job antreten könnte. Dies macht er möglicherweise bei Dresden, das via Relegation von der 2. Bundesliga in die 3. Liga abgestiegen ist.

psc 3 Juni, 2022 11:50