Bellingham zu Liverpool? Alexander-Arnold klärt über Foto auf

Versucht Trent Alexander-Arnold etwa, Jude Bellingham von Borussia Dortmund zum FC Liverpool zu locken? Dieser Annahme sind zumindest einige auf Social Media, die mit einem Post von Alexander-Arnold genau das interpretieren. Der Liverpooler Defensivspieler sagt nun jedoch gegenüber «BBC»: «Ich gehe nur mit einem Kumpel aus, oder? Alle sagen ‚Agent Trent‘. Natürlich ist das nicht beabsichtigt. Wir haben einfach beschlossen, ein Foto zu machen.»

Stroll in the City with Bro @BellinghamJude 🌃💫 pic.twitter.com/06Tvkrjcdw

— Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) November 30, 2022