Kane schwärmt von Italien-Duo: “Gehören zu den Besten”

Englands Stürmer und Kapitän Harry Kane schwärmt vor dem Finale der EURO gegen Italien (Sonntag, 21 Uhr) vom Innenverteidiger-Duo Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci. Für den Angreifer zählen beide zu den besten Defensivspielern der Welt.

Wenn Harry Kane mit England am Sonntagabend um den ersten EM-Titel kämpft, hofft der 27-Jährige auf einen schlechten Tag von Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci. “Natürlich sind sie zwei fantastische Verteidiger, sie haben in ihrer Karriere viel Erfahrung gesammelt”, sagte Kane auf der Pressekonferenz.

“Ich habe schon gegen sie gespielt, als Stürmer will ich gegen die besten Verteidiger der Welt spielen und diese beiden gehören dazu”, erklärte der England-Star und fügte an: “Wir haben grosses Vertrauen in die Mannschaft und Stärke im Kader. Es gibt viele Dinge, die im Finale passieren können, und wir wollen sicherstellen, dass wir bereit sind.”

adk 11 Juli, 2021 11:26