Zidane-Spross vor Wechsel nach Deutschland

Ein bisschen Glamour für Erzgebirge Aue! Einer der Söhne von Zinedine Zidane steht offenbar kurz vor einem Engagement in der deutschen 2. Bundesliga.

Enzo Zidane und Erzgebirge Aue dürften in Kürze eine Zusammenarbeit eingehen. Dem Portal “TAG24” zufolge steht der Filius des Trainers von Real Madrid, Zinedine Zidane, unmittelbar vor dem Wechsel ins Sachsenland.

“Die Gespräche sind weit fortgeschritten. Es gab mehrere Telefonkonferenzen. Enzo will nach Aue”, erklärt Aue-Präsident Helge Leonhardt. “Enzos Agent rief mich vor vier Wochen an und so begann alles. Enzo will sich weiterentwickeln und möchte raus aus Madrid, weg von den 40 Fernsehkameras, die ständig auf ihn gerichtet sind.”

Zidane junior hat bei Real sämtliche Stationen im Junioren-Bereich durchlaufen, spielte im Anschluss aber nur eine Partie für die Profis. In den letzten Jahren lief er unter anderem für den Super-League-Klub FC Lausanne-Sport auf. Zidanes Vertrag bei UD Almeria wurde Anfang Oktober aufgelöst.

Wann genau die Vertragsunterzeichnung erfolgt, ist nicht bekanntgegeben worden. Der 25-jährige Zidane kommt am liebsten auf der Zehner-Position zum Einsatz.

aoe 7 November, 2020 15:23