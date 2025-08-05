Nächste Tragödie in Portugal: Jorge Costa 53-jährig verstorben

Nur wenige Wochen nach dem Unfalltod von Diogo Jota wird die portugiesische Fussballwelt erneut erschüttert: Der einstige Champions League-Sieger und Nationalspieler Jorge Costa ist im Alter von nur 53 Jahren verstorben.

Der Ex-Profi, der zuletzt als Generaldirektor beim FC Porto tätig war, erlitt während eines Trainings am Dienst einen Herzstillstand. Nach dem Zwischenfall wurde Jorge Costa umgehend von der medizinischen Abteilung versorgt und in ein Spital gebracht. Die Ärzte konnten ihn aber nicht mehr retten.

Costa ist eine echte Klublegende des FC Porto. Unter José Mourinho gewann er 2004 die Champions League. Zudem wurde er achtmal Meister und fünfmal Cupsieger. Für die portugiesische Nationalmannschaft bestritt er 50 Partien.

psc 5 August, 2025 19:05