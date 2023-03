Offiziell: FIFA beschliesst Monster-WM 2026

Die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wird wie bislang in Vierergruppen bestritten. Insgesamt stehen 104 Spiele auf dem Programm.

Dies sind sogar 40 mehr als noch im vergangenen Jahr in Katar. Gespielt wird nach der Aufstockung auf 48 Teilnehmer in zwölf Vierergruppen, wie das FIFA Council am Dienstag in Ruanda beschloss. Die ursprüngliche Idee von 16 Dreiergruppen wurde verworfen. Für die nächste Phase qualifizieren sich jeweils die Gruppenersten und -zweiten sowie die acht besten Gruppendritten. Neu werden Sechzehntelfinals eingeführt.

Das Finale der WM 2026 wird am 19. Juli stattfinden. Aufgrund der vielen Spiele wird das Turnier rund 40 Tage dauern. Die Vorbereitungszeit wird im Vergleich zu früheren Sommer-Weltmeisterschaften etwas verkürzt.

