Der europäische Verband hat die neue Liga am Montag bereits heftig kritisiert und droht Spielern mit dem Ausschluss von Nationalteams und Vereinen, die an der Super League partizipieren wollen, mit dem sofortigen Ausschluss aus allen UEFA-Wettbewerben und sogar nationalen Ligen. Support erhält die UEFA nun vom Weltverband. Präsident Gianni Infantino findet bei einem öffentlichen Auftritt am UEFA-Kongress in Montreux sehr klare Worte. “Wir lehnen die Super League strikte ab. Das ist eine geschlossene Gesellschaft, die die vorhandenen Institutionen sprengen will. Die FIFA lehnt dies ohne Zweifel ab. Wir unterstützen die UEFA vollumfänglich.”

FIFA President Gianni Infantino: "At FIFA, we can only and strongly disapprove the creation of The Super League, of a Super League which is a closed shop, which is a breakaway from the current institutions.”

He doesn’t say anything about SL club players banned from World Cup pic.twitter.com/Xx8cfVhak2

— Rob Harris (@RobHarris) April 20, 2021