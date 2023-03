Gianni Infantino ohne Gegenkandidat wiedergewählt

Gianni Infantino bleibt für vier weitere Jahr FIFA-Präsident.

Der 52-jährige Walliser wurde am 73. Kongress des Weltverbandes am Donnerstag in Kirigali (Ruanda) in seinem Amt bestätigt. Da es keinen offiziellen Gegenkandidaten gab, wurde Infantino per Applaus wiedergewählt.

In der Fussballfamilie geniesst er allerdings nicht uneingeschränkte Unterstützung: Unter anderem hatte sich der DFB am Mittwoch gegen ihn gestellt, da die FIFA gewisse Fragen nicht kläre und der Dialog unzureichend sei.

Infantino ist seit 2016 im Amt. Damals beerbte er Sepp Blatter. 2019 wurde er erstmals wieder gewählt. Nun folgt offiziell die zweite Amtszeit. Der 37-köpfige FIFA-Rat die Begrenzung auf drei Amtszeiten zuletzt bestätigt. Infantino könnte somit 2027 noch einmal für eine weitere Amtszeit bis 2031 kandidieren.

psc 16 März, 2023 10:06