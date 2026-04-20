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Celtic prüft Torwartlösung

Datenanalyse empfiehlt Timon Wellenreuther

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 20 April, 2026 18:43
Datenanalyse empfiehlt Timon Wellenreuther

Bei Celtic Glasgow rückt die Torwartfrage zunehmend in den Fokus – und dabei liefert die Datenanalyse konkrete Hinweise. Laut Zahlen des Analyseunternehmens «SciSports» gilt Timon Wellenreuther von Feyenoord Rotterdam als passende Option, sollte ein Ersatz für Kasper Schmeichel benötigt werden.

Der Routinier kämpft aktuell mit Verletzungsproblemen und hat zudem Zweifel an einer Fortsetzung seiner Karriere geäussert. Die Daten sprechen dabei klar für den 30-jährigen Deutschen: Im sogenannten „Club Fit“-Modell von «SciSports» erreicht Wellenreuther einen Wert von 81 – ein Hinweis darauf, dass Spielstil und Anforderungen gut zum schottischen Traditionsklub passen würden. Auch die sportliche Situation in Glasgow könnte einen Wechsel begünstigen, sollte sich die Lage um Schmeichel weiter zuspitzen.

Gleichzeitig steht Wellenreuther auch in Rotterdam vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Feyenoord hat dem Keeper signalisiert, dass Klarheit über seine Zukunft gewünscht ist – entweder durch eine Vertragsverlängerung oder einen Wechsel. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2027, was einen Verkauf im Sommer wahrscheinlich macht, falls keine Einigung erzielt wird. Mit einem geschätzten Marktwert zwischen rund 4,2 und 6 Millionen Euro gilt der frühere U21-Nationalspieler als realistisches Transferziel, zumal der Klub bereits an möglichen Nachfolgern arbeitet.

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