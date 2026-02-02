Ex-Super League-Stürmer Junior Adamu verlässt den SC Freiburg

Der frühere St. Galler Stürmer Junior Adamu verlässt den SC Freiburg und wechselt auf Leihbasis nach Schottland.

Traditionsklub Celtic Glasgow sichert sich die Rechte am 24-jährigen Österreicher bis Saisonende. Adamu kam im Breisgau nicht wie gewünscht zum Zug und vollzieht nun deshalb einen Wechsel. Die Schotten verfügen beim Angreifer über eine Kaufoption.

«Junior hat sich unbestritten immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, seine Einsatzzeiten waren zuletzt allerdings für ihn und für uns nicht befriedigend – hier erhoffen wir uns mit der Leihe zu Celtic eine neue Dynamik», sagt Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach über den Transfer.