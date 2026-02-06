Alex Oxlade-Chamberlain unterschreibt in Schottland

Der frühere Arsenal- und Liverpool-Profi Alex Oxlade-Chamberlain findet auf der Insel einen neuen Klub.

Für den 32-jährigen Mittelfeldprofi geht es nicht zurück in die Premier League, sondern in die schottische Premiership. Wie «Sky Sports» bestätigt, hat sich der seit vergangenem Sommer vereinslose Profi mit Celtic Glasgow auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Oxlade-Chamberlain wird sich vorerst bis Ende Saison bei den Schotten verpflichten. Die Option auf eine Ausweitung des Vertrags besteht.

Der letzte Arbeitgeber des Spielmachers war Besiktas. Den türkischen Verein hat er letzten August nach zwei Jahren jedoch verlassen. Nun endet seine Suche nach einem neuen Arbeitgeber erfolgreich.