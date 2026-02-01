SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Winter-Deal möglich

Nottingham Forest buhlt um Celtic-Offensivmann Engels

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 Februar, 2026 10:48
Nottingham Forest buhlt um Celtic-Offensivmann Engels

Nottingham Forest bemüht sich kurz vor dem Ende des Wintertransferfensters um Arne Engels. Der 22-jährige Belgier steht bei Celtic Glasgow unter Vertrag und gehört dort zu den offensiven Schlüsselspielern. Trainer Martin O’Neill würde den Angreifer zwar gern halten, schliesst einen Wechsel bei einem passenden Angebot jedoch nicht grundsätzlich aus.

Engels ist noch bis 2027 gebunden, weshalb Celtic einen Verkauf auch auf den Sommer verschieben könnte. Forest drängt jedoch auf Verstärkung für den Abstiegskampf und hofft, den Deal noch in den kommenden Tagen abzuschließen. Die Aussicht auf Premier-League-Fußball und verbesserte Chancen im Hinblick auf die Weltmeisterschaft könnten für Engels ein zusätzlicher Anreiz sein.

Celtic soll bei einer Ablöse zwischen 15 und 20 Millionen Euro gesprächsbereit sein, müsste im Falle eines Abgangs aber kurzfristig Ersatz finden. Engels war im Sommer 2024 für rund elf Millionen Euro aus Augsburg nach Schottland gewechselt. In der laufenden Saison kommt er auf vier Tore und zwei Vorlagen in 22 Ligaspielen, sein Marktwert liegt aktuell bei etwa zehn Millionen Euro.

Mehr Dazu
An Nottingham verliehen

Juventus Turin erwägt drastischen Schritt bei Douglas Luiz
Noch nicht bei einem Topklub

Hansi Flick hat in der Premier League seinen Traum-Verteidiger gefunden
Abraham & Douglas Luiz

Aston Villa verstärkt sich mit zwei Hochkarätern
Premier League ruft

40-Millionen-Deal: Inter Mailand findet Abnehmer für Davide Frattesi
Erfahrung gesucht

Ajax Amsterdam bedient sich bei Nottingham Forest
Mehr entdecken
Winter-Deal möglich

Nottingham Forest buhlt um Celtic-Offensivmann Engels

1.02.2026 - 10:48
Premier League ruft

40-Millionen-Deal: Inter Mailand findet Abnehmer für Davide Frattesi

31.01.2026 - 11:07
Abraham & Douglas Luiz

Aston Villa verstärkt sich mit zwei Hochkarätern

27.01.2026 - 16:33
Sehr begehrt

Atlético & Inter sind beide heiss auf Nati-Stürmer Dan Ndoye

23.01.2026 - 00:50
Wieder neuer Klub

Chelsea plant Angebot für Brasil-Kicker Douglas Luiz

22.01.2026 - 17:56
Erfahrung gesucht

Ajax Amsterdam bedient sich bei Nottingham Forest

18.01.2026 - 19:41
An Nottingham verliehen

Juventus Turin erwägt drastischen Schritt bei Douglas Luiz

11.01.2026 - 10:07
Arnaud Kalimuendo

Frankfurt angelt sich 30 Mio. Euro-Stürmer aus der Premier League

2.01.2026 - 15:20
Überraschend

Chelsea denkt über McAtee-Transfer nach

28.12.2025 - 12:50
Noch nicht bei einem Topklub

Hansi Flick hat in der Premier League seinen Traum-Verteidiger gefunden

25.12.2025 - 11:33