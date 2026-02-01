Nottingham Forest buhlt um Celtic-Offensivmann Engels

Nottingham Forest bemüht sich kurz vor dem Ende des Wintertransferfensters um Arne Engels. Der 22-jährige Belgier steht bei Celtic Glasgow unter Vertrag und gehört dort zu den offensiven Schlüsselspielern. Trainer Martin O’Neill würde den Angreifer zwar gern halten, schliesst einen Wechsel bei einem passenden Angebot jedoch nicht grundsätzlich aus.

Engels ist noch bis 2027 gebunden, weshalb Celtic einen Verkauf auch auf den Sommer verschieben könnte. Forest drängt jedoch auf Verstärkung für den Abstiegskampf und hofft, den Deal noch in den kommenden Tagen abzuschließen. Die Aussicht auf Premier-League-Fußball und verbesserte Chancen im Hinblick auf die Weltmeisterschaft könnten für Engels ein zusätzlicher Anreiz sein.

Celtic soll bei einer Ablöse zwischen 15 und 20 Millionen Euro gesprächsbereit sein, müsste im Falle eines Abgangs aber kurzfristig Ersatz finden. Engels war im Sommer 2024 für rund elf Millionen Euro aus Augsburg nach Schottland gewechselt. In der laufenden Saison kommt er auf vier Tore und zwei Vorlagen in 22 Ligaspielen, sein Marktwert liegt aktuell bei etwa zehn Millionen Euro.