Celtic greift zu

Gladbach-Stürmer Tomas Cvancara kommt in Schottland unter

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 Januar, 2026 15:28
Der Wechsel des tschechischen Angreifers Tomas Cvancara von Borussia Mönchengladbach zu Celtic Glasgow ist fix.

Die beiden Klubs bestätigen den Transfer des 25-jährigen, der bei Gladbach schon längere Zeit keine Rolle mehr spielt. Zunächst wechselt Cvancara auf Leihbasis nach Schottland. Celtic verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 8 Mio. Euro.

Die Borussia zahlte im Sommer 2023 stolze 10,5 Mio. Euro für den Angreifer. Dieser sollte eigentlich die Rolle des Torjägers übernehmen. Dies hat allerdings schon ziemlich von Beginn weg nicht geklappt. In der ersten Saisonhälfte der aktuellen Spielzeit wurde er in die Türke an Antalyaspor ausgeliehen. Nun folgt der nächste Transfer.

