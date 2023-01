Frankreichs Verbandschef nach Zidane-Äusserungen in der Kritik

Mit Noel Le Graet sorgt der Präsident des französischen Fussballverbands für Empörung. Weil er sich herablassend über Zinédine Zidane äussert, gerät er in die Kritik.

Noel Le Graet hätte einen etwaigen Anruf Zinédine Zidanes «nicht einmal entgegengenommen», wie er in Interview mit dem Sender «RMC Sport» bekräftigte: «Um ihm zu sagen, dass er sich einen Klub suchen soll?» Le Graet bezog sich damit auf die Spekulationen, wonach Zidane damit geliebäugelt haben soll, Didier Deschamps nach der Weltmeisterschaft in Katar als Nationaltrainer Frankreichs zu beerben. Derweil verlängerten die Franzosen jüngst mit Deschamps bis 2026.

Die Aussagen Le Graet kamen jedoch nicht gut an. «Zidane ist Frankreich, gehen wir nicht respektlos mit einer Legende wie dieser um…», schrieb beispielsweise Kylian Mbappé via Twitter. Auch Real Madrid kommentierte die Wortwahl Le Graets und schrieb: «Wir bedauern die unglücklichen Äusserungen des Präsidenten des französischen Fussballverbandes, Noel Le Graet, über Zinedine Zidane, eine der grössten Sportlegenden der Welt.» Die Äusserungen seien «für jemanden, der eine solche Vertretung innehat, unangemessen und an sich ungeeignet».

adk 9 Januar, 2023 12:00