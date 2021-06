EM-Aus: Ousmane Dembélé ist vorzeitig abgereist

Die Europameisterschaft ist für Barça-Stürmer Ousmane Dembélé vorzeitig beendet

Der 24-jährige Angreifer hatte sich beim Spiel der Franzosen gegen Ungarn (1:1) am Knie verletzt. Wie französische Journalisten berichtet, ist Dembélé am Montag aus dem Nationalmannschaftscamp abgereist. Am Sonntagabend bestritt er noch einige Untersuchungen, die ergaben, dass der Angreifer längere Zeit pausieren muss. Angeblich droht eine Zwangspause von rund zwei Monaten.

Der französische Verband hat bislang keine Stellungnahme abgegeben.

psc 21 Juni, 2021 11:21