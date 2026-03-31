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Otto Addo muss gehen

Ghana entlässt Nationaltrainer direkt nach Niederlage gegen Deutschland

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 31 März, 2026 09:16
Ghana entlässt Nationaltrainer direkt nach Niederlage gegen Deutschland

Für Otto Addo ist die Zeit als ghanaischer Nationaltrainer vorbei. Unmittelbar nach der Niederlage im Testspiel gegen Deutschland und knapp vier Monate vor WM-Start muss der 50-Jährige gehen.

Addo hatte den Trainerposten bei den Black Stars vor ziemlich genau zwei Jahren fix übernommen, nachdem er 2022 schon einmal als Interimstrainer beschäftigt war. Der Ex-Profi holte während seiner Zeit als Nationalcoach in 22 Spielen acht Siege, fünf Unentschieden und neun Niederlagen. Zuletzt setzte es vier Niederlagen in Pleite ab. Vor der 1:2-Niederlage gegen die DFB-Elf am Montagabend verlor die Mannschaft wenige Tage zuvor mit 1:5 gegen Österreich.

Addo wird von Seiten des Verbands in einem kurzen Statement für seine Dienste gedankt. Die Trennung erfolgt mit sofortiger Wirkung.

An der WM trifft Ghana in seiner starken Gruppe auf England, Kroatien und Panama. Die Qualifikation für den Afrika Cup hatte die Mannschaft im Winter verpasst.

Wer auf Addo folgt, ist noch unklar und wird nach Verbandsangaben zu gegebener Zeit kommuniziert.

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