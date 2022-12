Wechsel nach Brasilien naht: Suarez sagt Saudi-Klub ab

Offiziell steht Luis Suarez noch bis zum 31. Dezember bei Nacional unter Vertrag. Dass er seinen Heimatklub anschliessend verlassen wird, hat er längst bestätigt. Nun dürfte der Transfer zu Gremio folgen.

Denn wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, habe Suarez dafür Al-Khaleej abgesagt. Der Verein aus Saudi-Arabien hoffte demnach, den Stürmer zum einem Wechsel überzeugen zu können – vergebens.

Luis Suárez will sign a two-year deal with Gremio, valid until 2024. Saudi club Al-Khaleej has been informed of player's decision, he will play in Brazil. 🇺🇾🇧🇷 #Gremio

Contracts are being checked, final step before signing and official announcement. pic.twitter.com/EzBcAv3H15

