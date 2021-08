Perfekt: Ex-Servette-Profi Gaël Ondoua unterschreibt in Hannover

Der Transfer des kamerunischen Mittelfeldprofis Gaël Ondoua zum deutschen Zweitligisten Hannover 96 ist perfekt.

Die Niedersachsen bestätigen die Ankunft des 25-Jährigen am Donnerstag. Ondoua wechselt ablösefrei, nachdem sein Vertrag bei Servette im Sommer nach zwei Jahren auslief und nicht verlängert wurde. Er unterschreibt bis 2023. 96-Sportchef Marcus Mann sagt zum Transfer: “Wir sind schon lange an Gaël Ondoua dran und deshalb sehr froh, dass wir den Transfer nun realisieren konnten. Gaël ist ein spiel- und zweikampfstarker Mann für die Position vor der Abwehr, der uns in der Defensive weitere Stabilität verleihen wird.”

Ondoua freut sich auf die neue Herausforderung: “Marcus Mann hat mir bereits das Stadion und die Kabine gezeigt. Ich kann es kaum erwarten, hier aufzulaufen und die Atmosphäre mit den Fans zu erleben. Wir haben viel vor.”

psc 26 August, 2021 16:45