Tickets für die so genannte “Finalissima” können ab dem 24. März bezogen werden. Bis zu 86’000 Zuschauer haben Platz. Das Spiel findet an einem Mittwochabend um 19:45 Uhr (englischer Zeit) statt. Letztmals kam es vor 29 Jahren zu einem solchen Spiel zwischen den beiden amtierenden Meistern der Kontinentalverbände. Italien muss sich in den kommenden Tagen für die WM in Katar qualifizieren, Argentinien hat das Ticket bereits gelöst.

🏆 The #Finalissima 2022 is coming soon!

London’s iconic Wembley Stadium will be the setting for a showdown between #EURO2020 winners Italy and #CopaAmérica champions Argentina.

🗓️ Wednesday 1 June

⏰ 19:45 local time (20:45 CET)

🏟️ 86,000 capacity

Ticket information: ⬇️

— UEFA (@UEFA) March 22, 2022