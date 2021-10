Kosovo will Felix Magath als Nationalcoach engagieren

Die Südosteuropäer verpflichten für die anstehenden Länderspiele im November nach der Entlassung von Bernard Challandes den Slowenen Primoz Gliha. Der 54-Jährige ist aber nur als Übergangslösung vorgesehen. Wie Gliha gegenüber kosovarischen Medien selbst bestätigt, arbeiten die Verbandsverantwortlichen an einer Verpflichtung von Felix Magath. Gliha selbst soll unter dem 68-jährigen Deutschen künftig als Assistenen dienen.

Magath arbeitete zuletzt als Berater für die Würzburger Kickers und Admira Wacker. Seinen letzten Trainerjob hatte er von 2016 bis 2017 beim chinesischen Verein Shandong Taishan inne. Während seiner langen Karriere arbeitete er unter anderem für Stuttgart, den FC Bayern, Schalke 04, den VfL Wolfsburg und auch den FC Fulham.

Zuletzt wurde beim Kosovo auch Alex Frei als möglicher neuer Nationaltrainer ins Spiel gebracht.

