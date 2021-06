Lukas Podolski: Der Weg führt wohl nach Mexiko

Lukas Podolski verlässt die Türkei und seinen Verein Antalyaspor zum Monatsende. Fortsetzen könnte der 36-Jährige seine Karriere in Mexiko.

Nach Angaben des Kölner “Express” zeigt der Querétaro FC konkretes Interesse am Weltmeister von 2014 und bietet diesem einen Zweijahresvertrag an. Nach seiner Zeit in Deutschland war Podolski auch schon auf der Insel, in Italien, in Japan und in der Türkei aktiv. Mit Mexiko könnte ein weiteres Land hinzukommen.

Langfristig wird er in neuer Funktion wieder zu seinem Stammklub 1. FC Köln zurückkehren. Zunächst setzt er aber erst einmal noch seine Aktivkarriere fort.

psc 8 Juni, 2021 19:37