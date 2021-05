Nach Traum-Comeback: Arjen Robben wäre bereit für EM-Teilnahme

Arjen Robben stand am Sonntag beim 4:0-Sieg von Groningen gegen den FC Emmen erstmals seit acht Monaten wieder in der Startelf. Und der Flügelflitzer lieferte voll ab.

Gleich zwei Assists steuerte der 37-Jährige zu. Robben weinte nach dem Traum-Comeback und sagte bei der Frage nach einer möglichen EM-Teilnahme mit den Niederlanden, dass er dafür durchaus bereit wäre. “Dann komme ich”, beantwortete er die Frage, ob er einer Einladung von Elftal-Coach Frank de Boer denn Folge leisten würde.

Robben lief im Oktober 2017 letztmals für die Nationalmannschaft auf. Dass er tatsächlich wieder den Weg ins Team findet, ist noch alles andere als gewiss. “Ich will aber erst einmal realistisch bleiben und sehen, wie es in den nächsten Wochen läuft. Dann werden wir weiter sehen”, ergänzte er am Sonntag. Immerhin: Durch die Erhöhung der Kaderplätze von 23 auf 26 sind den Nationaltrainern mehr Möglichkeiten gegeben. Robben würde dem Team wohl alleine durch seine Erfahrung schon weiterhelfen.

Eine hartnäckige Wadenverletzung hat er mittlerweile endlich überwunden. Das Spiel gegen Emmen zeigte, dass er nach wie vor für grosse Taten bereit ist.

Arjen Robben breekt tijdens interview 💔 "Ik wilde zo graag" — ESPN NL (@ESPNnl) May 9, 2021

