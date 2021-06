Nach Oranje-Aus: Er soll Nationaltrainer Frank de Boer ersetzen

Der Ärger nach dem überraschenden und vorzeitigen EM-Aus ist in den Niederlanden riesig. Die Zeit von Nationaltrainer Frank de Boer scheint trotz weiterlaufendem Vertrag abgelaufen. Bereits wird über einen Nachfolge spekuliert.

Der “Telegraaf” fordert Erik ten Hag für die De Boer-Nachfolge. Der erfolgreiche Ajax-Coach wird als befähigt erachtet die Elftal wieder auf Vordermann zu bringen. Der 51-Jährige hat seinen Kontrakt bei Ajax allerdings im Frühling bis 2023 verlängert. Ob er Lust auf den Oranje-Job hat, ist ungewiss.

Klar scheint, dass es für De Boer nicht weitergeht. Vor allem der Systemwechsel vom gewohnten 4-3-3 auf ein 3-5-2 wird stark kritisiert – obwohl dieser in der Gruppenphase durchaus zum Erfolg führte. Ob sich der niederländische Verband nun vom 51-Jährigen trennt, ist offen. Vertraglich wäre dieser noch bis Ende des kommenden Jahres, also bis zum Ende der WM in Katar, gebunden.

psc 28 Juni, 2021 10:11