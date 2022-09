Nach einer einjährigen Leihe bei Norwich City ist Normann in diesem Sommer wieder zum FK Rostov zurückgekehrt. Nun steht ein Wechsel des Defensivstrategen zu Dinamo Moskau an. Diese Verhalten wird vom norwegischen Verband nicht toleriert, wie dieser mitteilt. Normann werde vorderhand nicht mehr zur Nationalmannschaft einberufen. Nationaltrainer Stale Solbakken habe dem Profi die Entscheidung bereits mitgeteilt.

“Grundsätzlich ist es nicht die Aufgabe des Verbandes, etwas über die Vereinswahl der Nationalspieler zu sagen, aber wir befinden uns jetzt in einer aussergewöhnlichen Situation. Der gesamte norwegische und europäische Fussball sind sich einig, gemeinsam Druck auf Russland als kriegführende Partei auszuüben, die auch Machtpositionen im Sport sehr aktiv genutzt hat. Alle russischen Mannschaften sind von internationalen Sportwettkämpfen ausgeschlossen. Stale (Solbakken, Anm. d. Red.) und ich sind uns einig, dass Normann Norwegen nicht vertreten kann, wenn er jetzt für einen neuen russischen Klub spielt”, wird Verbandspräsidentin Lise Klaveness in einer Mitteilung zitiert zitiert.

Normann blickt bisher auf 12 Länderspiele zurück. Vorderhand kommen keine weiteren mehr hinzu.

Landslagssjef Ståle Solbakken har i ettermiddag informert Mathias Normann at han ikke er aktuell for neste landslagssamling ettersom han nå har signert for ny russisk klubb. https://t.co/nvgVv0Jp32

