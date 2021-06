Witzige Anekdote: Mourinho berichtet von erstem Treffen mit Arnautovic

Marko Arnautovic spielte zwischen 2009 und 2010 für Inter Mailand. Sein Trainer zu dieser Zeit war kein geringerer als José Mourinho, der sich noch an eine bestimmte Story ganz besonders erinnern kann.

Inter Mailand lieh Marko Arnautovic für eine Spielzeit vom niederländischen Klub Twente Enschede aus. Bei den ‘Nerazzurri’ hatte der damals gerade mal 18-Jährige namhafte Konkurrenz – und dennoch strotzte er vor Selbstvertrauen, wie José Mourinho nun bei “talkSPORT” erinnerte.

“Marco Branca, der Ex-Inter-Spieler, war mein Sportdirektor damals bei Inter. Eines Tages stand er mit einem Burschen in Appiano, den er aus der Niederlande holen wollte. Der war damals 18 Jahre alt. Als er ankam, trainierten wir gerade. Ich blieb am Spielfeldrand und gegen Halbzeit des Trainings entschied ich mich, die beiden zu grüssen. Damals, das war mein erstes Jahr bei Inter, hiessen meine Stürmer Ibrahimovic, Adriano, Crespo und Cruz. Ich gehe also zu ihnen, Arnautovic und ich schütteln uns die Hände. Wir fangen an zu reden, auf einmal sagt Marko zu mir: ‘Signore, ich bin besser, als sie alle‘”, verriet Mourinho. Selbst ‘The Special One’ musste damals lachen: “18 Jahre alt und er denkt, er sei besser als ‘Ibra’, Cruz oder Adriano.”

adk 26 Juni, 2021 11:42