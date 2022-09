Perfekt: James Rodriguez hat bei Olympiakos unterschrieben

Der kolumbianische Spielmacher James Rodriguez ist definitiv zurück im europäischen Fussball. Der 31-Jährige hat in Griechenland bei Olympiakos angeheuert.

Nachdem James am Mittwoch die obligatorischen Medizintests bestanden hat, unterschreibt er am Donnerstag seinen Vertrag. Der langjährige Real-Profi wird für die aktuelle Saison von seinem katarischen Verein Al-Rayyan SC für die aktuelle Saison an Olympiakos verliehen. Erst vor Jahresfrist verabschiedete sich Rodriguez aus Europa, kehrt nun aber in sehr kurzer Zeit wieder zurück. In Griechenland wird er unter anderem mit seinem langjährigen Real-Weggefährten Marcelo zusammenspielen.

psc 15 September, 2022 15:07