Thomas Frank verlängert langfristig beim FC Brentford

Der FC Brentford und Thomas Frank gehen langfristig gemeinsame Wege. Die für das Business ohnehin ungewöhnlich lange bis 2025 vereinbarte Zusammenarbeit ist nach offiziellen Angaben vorzeitig und langfristig bis 2027 ausgedehnt worden.

«Wir haben in der ersten Saison in der Premier League angegriffen, und das tun wir auch in unserer zweiten Saison», sagt Frank nach seiner Unterschrift. «Ich freue mich darauf, hoffentlich unsere Fortschritte fortzusetzen und gemeinsam weitere magische Momente zu schaffen.»

Frank kam im Dezember 2016 als Assistenztrainer nach Brentford. Zuvor war er beim dänischen Fussballverband als Jugendtrainer auf verschiedenen Ebenen bis zur U19 tätig. Frank ist erst der zweite Trainer in der Geschichte des FC Brentford, der den Aufstieg in die Premier League realisiert hat.

✍ We're delighted to announce that Thomas Frank has signed a new contract through to the summer of 2027#BrentfordFC

