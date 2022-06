Partizan klingelt bei Ex-Juve-Coach Andrea Pirlo durch

Andrea Pirlo ist in den vergangenen Wochen vor allem mit Jobs in Italien verbunden worden. Partizan Belgrad soll sich ebenfalls um die Dienste des aktuell vereinslosen Trainers bewerben.

Aleksandar Stanojevic sitzt nach der verpassten Meisterschaft sowie dem nicht eingeholten Pokal bei Partizan Belgrad offenbar nicht fest im Sattel. Der “Gazzetta dello Sport” zufolge haben sich die Verantwortlichen des serbischen Topklubs bereits mit Andrea Pirlo (43) über eine eventuelle Zusammenarbeit ausgetauscht. Die Option Partizan werde “ernsthaft in Betracht gezogen”, heisst es.

In den letzten Wochen war Pirlo eher mit Trainerposten in seinem Heimatland Italien verbunden worden. US Cremonese und Udinese Calcio sollen ebenso vorstellig geworden sein wie Klubs aus Polen. Pirlo hat sich aber noch nicht entschieden und nimmt sich Zeit, den nächsten Schritt sorgfältig auszuwählen.

Pirlo ist seit über einem Jahr ohne Job im Profifussball. Zuvor war er nach nur einer Saison bei Juventus Turin von seinen Aufgaben entbunden.

aoe 4 Juni, 2022 15:16