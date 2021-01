Paulo Sousa ist neuer polnischer Nationalcoach

Paulo Sousa hat ein neues Engagement als Trainer: Der 50-jährige Portugiese betreut künftig die polnische Nationalmannschaft.

In dieser Funktion löst der frühere FC Basel-Trainer Jerzy Brzeczek ab, der das Team an der EM in diesem Jahr nicht mehr betreuen wird. Paulo Sousa war bis im vergangenen Sommer Trainer bei Girondins Bordeaux in der Ligue 1. Seither war der frühere Dortmunder Profi ohne Job. Künftig wird er sich in der Nationalmannschaft um Robert Lewandowski & Co. kümmern.

An der geplanten EM im Sommer trifft Polen in den Gruppenspielen auf die Slowakei, Spanien und Schweden.

psc 21 Januar, 2021 16:04