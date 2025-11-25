FIFA trickst, damit Ronaldo an der WM nicht gesperrt ist

Cristiano Ronaldo wird trotz seiner Roten Karte im WM-Qualispiel in Irland vor zwei Wochen an der WM bereits beim ersten Gruppenspiel spielberechtigt sein.

Eine automatische Spielsperre hat der 40-Jährige bereits gegen Armenien zum Abschluss der WM-Quali abgesessen. Die zweite und dritte Sperre, die er aufgebrummt bekommen hat, werden aber auf Bewährung ausgesetzt. Somit kommen sie nur dann zur Anwendung, wenn sich CR7 noch einmal einen ähnlichen Verstoss leistet. Als Begründung nennt die FIFA die Tatsache, dass Ronaldo in seiner gesamten Länderspielkarriere bis zum Vergehen in Irland noch nie eine direkte Rote Karte gesehen hat.

CR7 kriegt damit zweifellos eine Extrawurst. Solch ein Vorgehen gibt es üblicherweise nämlich nicht. Dennoch ist die Massnahme sicherlich im Sinne der Fussballfans auf der ganzen Welt, die den Superstar nächstes Jahr noch ein letztes Mal bei einer WM sehen wollen - und dies schon von Anfang an.

Peter Schneiter 25 November, 2025 20:17