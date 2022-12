Ronaldo-Buddy spricht über die Zukunftspläne von CR7

Cristiano Ronaldo würde nach seinem Aus bei Manchester United gerne in Europa bleiben. TV-Star Piers Morgan verrät, was Ronaldo vorhat.

Trotz eines gigantischen Angebots aus Saudi-Arabien, wonach Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr 200 Millionen Euro pro Saison verdienen könnte, soll der Portugiese einen Verbleib in Europa forcieren. Dies erklärt Piers Morgan, der als Freund Ronaldos gilt und zuletzt mit diesem das brisante Interview führte, das zum Abgang bei Manchester United führte, gegenüber dem «Telegraph».

«In dieser Phase seiner Karriere geht es nicht um Geld. Es geht um den brennenden Wunsch, Fussball auf höchstem Niveau zu spielen, Rekorde zu brechen und Trophäen zu gewinnen», betont Morgan und fügt an: «Und das hat er in mehr Ländern getan als jeder andere Spieler in der Geschichte.»

Ronaldo glaube, «dass er, wenn er bei dieser Weltmeisterschaft gut abschneidet, das bekommt, was er wirklich will, nämlich einen Verein in der Champions League, wo er seine Rekorde und sein Vermächtnis ausbauen kann», so Morgan.

adk 2 Dezember, 2022 16:18