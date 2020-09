“Beeindruckter” Doan wechselt zur Arminia

Arminia Bielefeld besorgt sich weiterhin das nötige Rüstzeug für die kommende Saison. Flügelstürmer Ritsu Doan ist der siebte Neuzugang des Bundesliga-Aufsteigers.

Arminia Bielefeld hat einmal mehr auf dem Transfer zugeschlagen – und das schon zum siebten Mal. Von der PSV Eindhoven kommt Aussenangreifer Ritsu Doan (22) für die kommende Saison auf Leihbasis. Über eine allfällige Kaufoption wird derweil nichts kommuniziert.

“Ich habe einige Spiele aus der letzten Saison gesehen. Das hat mich beeindruckt. Auch die Aussicht, in der Bundesliga zu spielen, war bei meiner Entscheidung sehr wichtig”, sagt Doan. “Darüber hinaus hatte ich sehr gute Gespräche mit Samir Arabi und Uwe Neuhaus, so dass ich mit grosser Freude bei Arminia zugesagt habe und mich auf die neue Saison sehr freue.”

Doan hatte sich Eindhoven erst im Sommer 2019 angeschlossen. Der niederländische Topklub zahlte damals immerhin 7,5 Millionen Euro Ablöse.

In seiner ersten Saison kam er auf 19 Spiele in der Eredivisie sowie vier Einsätze in der Europa League. Doan will in Bielefeld wichtige Spielpraxis sammeln, um mit Japan im kommenden Jahr am olympischen Fussballturnier teilzunehmen.

Herzlich Willkommen in Ostwestfalen, @doan_ritsu! 🥳

Wir haben den 22-jährigen Flügelspieler für ein Jahr von @PSV ausgeliehen. Der japanische Nationalspieler wird beim DSC mit der Rückennummer 8 auflaufen.#immerdabei pic.twitter.com/vlmBkmvRZI — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) September 5, 2020

aoe 5 September, 2020 11:08