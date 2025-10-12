Steven Gerrard sagt Rückkehr zu Glasgow Rangers ab

Steven Gerrard wird nicht erneut das Traineramt bei den Glasgow Rangers übernehmen. Nach längeren Gesprächen mit dem schottischen Traditionsklub hat der 45-Jährige laut "Sky Sports" entschieden, dem Angebot abzusagen.

Der frühere Liverpool-Star hatte die Rangers bereits von 2018 bis 2021 trainiert und in dieser Zeit unter anderem den Gewinn der schottischen Meisterschaft 2021 gefeiert.​ Gerrard war bis Ende Juni bei Al Ittihad in Saudi-Arabien beschäftigt und war nach der Freistellung von Russell Martin als potenzieller Nachfolger im Gespräch. Martin war nach nur 123 Tagen im Amt entlassen worden, da die Rangers mit nur fünf Siegen aus 17 Spielen enttäuschten und zurzeit nur auf dem achten Tabellenplatz liegen.​

In Glasgow wird nun ein neuer Trainer gesucht. Ein heisser Kandidat ist der 36-jährige Deutsche Danny Röhl, der in ersten Gesprächen die Vereinsführung beeindruckt haben soll. Röhl war bis Ende Juli Cheftrainer bei Sheffield Wednesday und könnte nun vor einem Engagement bei den Rangers stehen.

Sören Mundt 12 Oktober, 2025 10:45