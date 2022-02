Der polnische, der schwedische und der tschechische Fussballverband wollen angesichts des von Russland ausgehenden Kriegs gegen die Ukraine nicht zu WM-Quali-Spielen gegen Russland antreten.

Polen und Schweden hatten schon am Samstag ihren Boykott-Entschluss mitgeteilt, am Sonntag zog nun auch der tschechische Verband nach und kündigte an, zu einem etwaigen Duell gegen die Russen nicht antreten zu wollen.

"The Czech FA executive committee, staff members and players of the national team agreed it's not possible to play against the Russian national team in the current situation, not even on the neutral venue.

We all want the war to end as soon as possible." pic.twitter.com/NQK6YGNoHJ

— Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) February 27, 2022