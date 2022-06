Heiko Herrlich dementiert Kontakt zum SCR Altach

Heiko Herrlich soll in Österreich einen neuen Trainerjob übernehmen, heisst es bei den Nachbarn. Der 50-Jährige dementiert die Meldung allerdings.

Wie die “Krone” berichtet, soll der 50-jährige Ex-Profi beim SCR Altach die Nachfolge von Ludovic Magnin antreten, der nach dem Klassenerhalt in letzter Minute in die Schweiz zu Lausanne-Sport zurückgekehrt ist. Noch am Freitag soll der Vertrag untezeichnet werden, heisst es. Dem wird wohl nicht so sein. Gegenüber “Sky” hält der Betroffene fest: “Ich habe keinen persönlichen Kontakt zu Altach. Ich glaube, dass mein Name benutzt wird!”

Herrlich war zuletzt war in der Saison 2020/21 beim FC Augsburg in der Bundesliga beschäftigt. Davor trainierte er auch schon Bayer Leverkusen.

psc 17 Juni, 2022 12:27