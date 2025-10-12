Dragan Stojkovic tritt als serbischer Nationaltrainer zurück

Nach der überraschenden 0:1-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien hat Dragan Stojkovic seinen Rücktritt als Trainer der serbischen Nationalmannschaft erklärt. Der 60-Jährige übernahm unmittelbar nach der Partie in Leskovac die volle Verantwortung für das Ergebnis und kündigte an, nicht zur nächsten Begegnung gegen Andorra zu reisen. Stojkovic hatte das Team seit März 2021 betreut und führte es unter anderem zur WM 2022 nach Katar.​

Mit dem Sieg gegen Andorra am kommenden Dienstag könnte Serbien wieder bis auf einen Punkt an den zweitplatzierten Albanien heranrücken. Nach fünf Spielen liegt die serbische Mannschaft auf Rang drei der Gruppe K, hinter England und Albanien. Das Ausscheiden aus der direkten WM-Qualifikation rückt durch die Niederlage gegen Albanien in weite Ferne.​

Bis auf Weiteres wird Co-Trainer Goran Djorovic die Mannschaft betreuen. In den Medien werden bereits mögliche Nachfolger für Stojkovic gehandelt, darunter Veljko Paunovic. Die serbische Nationalmannschaft steht vor einer wichtigen Phase im Kampf um die WM-Playoffs, die nun unter neuer Führung gemeistert werden muss

Sören Mundt 12 Oktober, 2025 13:52