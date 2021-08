Arnautovic erklärt “Hauptgrund” für Abschied aus China

Marko Arnautovic verabschiedet sich nach zwei Jahren aus Shanghai. Der Österreicher erklärt, weshalb er diese Entscheidung trifft.

Nach zwei Spielzeiten bei Shanghai Port nimmt Marko Arnautovic schon wieder Abschied – er steht vor dem Wechsel zum italienischen Erstligisten FC Bologna. Via Facebook verabschiedete sich der Offensivspieler am Samstag aus Shanghai. Seit seiner Ankunft in China hätte er “viele besondere Momente erlebt” und sei “wundervoll empfangen worden”. Arnautovic bedankte sich für eine “unvergessliche Episode” in seiner Karriere.

Doch erklärte er, weshalb er sich so entscheidet: “Die Distanz zu meiner Familie und meinen Kindern ist der Hauptgrund, warum ich das tun muss. Ich hoffe, dass sich dieser tolle Fussballklub weiterhin so weiterentwickelt und eine starke Kraft im Weltfussball wird.” Wann der Deal mit Bologna verkündet wird, ist indessen noch offen.

adk 1 August, 2021 10:59