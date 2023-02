Tschechischer Nationalspieler outet sich als homosexuell

Der tschechische Nationalspieler Jakub Jankto outet sich öffentlich als schwul. Dies macht der Profi von Sparta Prag mittels eines emotionalen Videos.

Jakub Jankto ist homosexuell. «Ich möchte mich damit nicht länger verstecken», erklärt der 27-Jährige in einer Videobotschaft auf Twitter. «Wie jeder andere habe ich meine Stärken und meine Schwächen», sagt der Mittelfeldspieler und führt aus: «Ich habe eine Familie und ich habe meine Freunde. Ich habe einen Beruf, den ich seit Jahren mit Ernsthaftigkeit, Professionalität und Leidenschaft so gut wie möglich ausübe. Wie jeder andere möchte auch ich mein Leben in Freiheit leben, ohne Ängste, ohne Vorurteile, ohne Gewalt, aber mit Liebe.»

Sparta Prag, wohin der 45-fache Nationalspieler bis Saisonende vom spanischen Erstligisten FC Getafe verliehen ist, teilt in einer Erklärung mit, dass Jankto «vor einiger Zeit mit der Vereinsführung, dem Trainer und den Mannschaftskameraden über seine sexuelle Orientierung gesprochen» habe. Der tschechische Top-Klub hält unmissverständlich fest: «Alles andere betrifft sein Privatleben. Keine weiteren Kommentare. Keine weiteren Fragen. Du hast unsere Unterstützung. Lebe dein Leben, Jakub.»

adk 13 Februar, 2023 14:47