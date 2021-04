Die Sperre umfasst sowohl Klubwettbewerbe wie auch die nächsten Einsätze mit seinen Nationalmannschaften. Kudela wird somit die EM mit Tschechien verpassen. Grund für die lange Sperre sind rassistische Beschimpfungen gegen Rangers-Profi Glen Kamara, der wiederum für drei Europacup-Spiele mit dem Klub gesperrt wird. Er soll nach der Partie auf Kudela losgegangen sein.

Vor knapp einer Woche sprach Kamara erstmals darüber, wie er die Situation erlebt hat.

“He came over and said, ‘You’re a f***** monkey.’”

For the first time since the incident, @RangersFC’s Glen Kamara has spoken about the alleged racist abuse from Ondrej Kudela. The @slavia_eng Prague player denies it and claims he called Kamara, “You f***ing guy.”@itvnews pic.twitter.com/nQ4xLtq8jm

