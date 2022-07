Nach Abgang bei Barça: Dani Alves hat schon einen neuen Verein

Der brasilianische Nationalspieler Dani Alves setzt seine Karriere nach dem endgültigen Aus beim FC Barcelona in Mexiko fort.

Erstligist UNAM Pumas kündigt den Zuzug des 39-jährigen Routiniers via Twitter an. Die Unterschrift des 39-jährigen Rechtsverteidigers ist demnach nur noch Formsache. Dani Alves wird sich bis Sommer 2023 an den Verein binden.

Der 125-fache Nationalspieler kann ablösefrei wechseln, nachdem sein Ende Juni ausgelaufener Vertrag bei Barça nicht mehr verlängert wurde.

psc 22 Juli, 2022 10:18