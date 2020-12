Sportdirektor Sven Mislintat verlängert in Stuttgart

Der VfB Stuttgart verlängert den Vertrag mit seinem Sportdirektor Sven Mislintat um zwei weitere Jahre.

Der 48-Jährige hat seinen ursprünglich bis Juni 2021 gültigen Kontrakt vorzeitig um zwei weitere Spielzeiten bis Sommer 2023 verlängert. “Wir freuen uns sehr über das Commitment, den eingeschlagenen Weg zusammen weiterzugehen. Sven hat sich von seinem ersten Tag in Stuttgart vollumfänglich mit dem VfB und mit unserem Weg identifiziert. Er hat die Umstrukturierung des Kaders mit großer Motivation und Beharrlichkeit vorangetrieben und dabei neben seinem grossartigen Fachwissen auch Mut und Weitsicht bewiesen. Die positive Entwicklung der vergangenen Monate mit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga und dem erfreulichen Start in die aktuelle Saison ist das Resultat der hervorragenden Arbeit, die Sven gemeinsam mit Pellegrino Matarazzo und Markus Rüdt Tag für Tag für den VfB leistet”, kommentiert der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger die Vertragsverlängerung mit Mislintat.

Der Sportdirektor freut sich: “Ich habe zu Beginn meiner Tätigkeit beim VfB betont, dass ich es als Riesenherausforderung und als grosse Ehre empfinde, für den VfB arbeiten zu dürfen. Dass wir uns gut eineinhalb Jahre später auf die Verlängerung meines Vertrages verständigt haben, zeigt, dass es uns trotz nicht immer einfacher Rahmenbedingungen gemeinsam gelungen ist, den VfB zu stabilisieren und eine positive sportliche Entwicklung einzuleiten. Diesen Weg wollen wir Schritt für Schritt weitergehen – wohl wissend, dass es auch Rückschläge geben kann und wird. Ich freue mich sehr auf die Zukunft beim VfB und die Fortsetzung unserer vertrauensvollen Zusammenarbeit.”

psc 17 Dezember, 2020 13:43