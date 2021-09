Andrés Iniesta kündigt seine Trainerkarriere an

Noch spielt der mittlerweile 37-jährige Ex-Welt- und Europameister Andrés Iniesta in Japan aktiv Fussball. Das Karriereende dürfte aber in Griffnähe sein. Für die Zeit nach der Karriere hat der Mittelfeldspieler bereits einen klaren Plan.

Iniesta will wie sein langjähriger kongenialer Mittelfeld-Partner Xavi ins Trainerbusiness einsteigen. In einem Gespräch mit “Goal.com” hält sich Iniesta zunächst noch etwas zurück: “An manchen Tagen möchte ich ein Trainer sein, an anderen wiederum nicht. Ich weiss es noch nicht. Weil ich noch aktiv bin, kann ich mir schwer etwas vorstellen.”

Ausprobieren wird der Profi von Vissel Kobe das Trainermetier aber in jedem Fall: “Ich möchte gerne die Trainerlizenz machen und ich glaube, das werde ich auch tun.” Ob er dann auch dabei bleibt und eine Weltkarriere einschlagen will wie als Spieler, ist völlig offen. Von langfristigen Plänen halte er nichts, führt Iniesta aus: “Niemand weiss, welche Fähigkeiten ich habe, wo ich sein werde und welche Menschen wichtige Entscheidungen treffen. Ich möchte nur mit dem Fussball verbunden bleiben, weil er mein Leben ist und auch meine Zukunft sein wird.”

psc 21 September, 2021 17:44