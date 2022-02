Valérien Ismael wird bei West Brom entlassen

Der 46-jährige Franzose sollte die Baggies in dieser Saison wieder in die Premier League führen. Der Saisonstart war durchaus verheissungsvoll, seit Dezember kam West Brom unter Ismaël allerdings nur noch zu einem Sieg und belegt derzeit nur noch den fünften Tabellenplatz. Jetzt ziehen die Klubverantwortlichen die Konsequenzen und stellen den Cheftrainer frei. Auch Assistenztrainer Adam Murray muss gehen. Die Suche nach Nachfolgern läuft.

Update: Gemäss “Sky Sports” befindet sich Steve Bruce in fortgeschrittenen Gesprächen für die Übernahme des Trainerpostens. Der 61-jährige Engländer war bis Oktober des vergangenen Jahres bei Newcastle United angestellt.

West Bromwich Albion Football Club can confirm Valérien Ismaël has today left his position as head coach.

