Der 47-jährige Deutsche mit Vergangenheit beim FC Luzern muss den Verein nach drei Liganiederlagen in Folge verlassen. “Es ist unglücklich, dass wir diesen Weg einschlagen müssen, da wir eine grossartige Beziehung mit Markus Babbel haben”, wird Klubboss Paul Lederer auf der Webseite der Wanderers zitiert. Allerdings würden die Ergebnisse das Können der Spieler und die Ambitionen des Vereins derzeit nicht reflektieren.

In einer rund vierminütigen Videobotschaft verabschiedet sich Babbel vom Klub, den Spielern, den Fans und den Medien und bedankt sich für seine Zeit:

A message from Markus Babbel. #WSW pic.twitter.com/I1bDop6oFK

We have today parted company with head coach Markus Babbel: https://t.co/zRFTO8uwrq #WSW pic.twitter.com/tUMn74PclW

— WS Wanderers FC (@wswanderersfc) January 19, 2020