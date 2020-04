Legionärs-Knall! Schwegler & Lopar fristlos entlassen

Die Coronakrise geht auch an den Klubs der australischen A-League nicht spurlos vorbei. Die Western Sydney Wanderes haben allen Mitarbeitern gekündigt. Davon betroffen sind unter anderem die beiden Legionäre Pirmin Schwegler und Daniel Lopar.

Pirmin Schwegler und Daniel Lopar müssen sich per sofort auf die Suche nach einem neuen Klub begeben. Ihr bisheriger Arbeitgeber, der australische Erstligist Western Sydney Wanderes, hat allen Mitarbeitern mit sofortiger Wirkung gekündigt. Der Klub sah sich aufgrund der Coronakrise in seiner Existenz bedroht.

“Das war ein richtiger Hammer!”, erklärt Schwegler der “Luzerner Zeitung”. Der ehemalige Schweizer Nationalspieler war erst im Sommer vorigen Jahres von Hannover 96 nach Sydney gewechselt. Nun ist der 33-Jährige erstmals in seiner Karriere ohne Verein. Überrascht darüber sei er gewesen, dass der Verein seinen Angestellten von einem Augenblick auf den anderen kündigen kann, berichtet Schwegler.

Rückkehr zum FC Luzern kein Thema

Und nun? Ist die Pandemie überstanden, kehrt Schwegler vermutlich nicht wieder zurück. Sein Vertrag hätte Ende Juni die Gültigkeit verloren. “Als 33-Jähriger fast am Ende meiner Karriere bin ich nicht mehr so abhängig. Mir haben vor allem die jungen Spieler leid getan, die ihren Job verloren”, sagt er.

Gemunkelt wird schon seit langer Zeit über einen Karriereausklang bei seinem Jugendklub FC Luzern, dort, wo auch sein Bruder Christian Schwegler spielt. “Eine Rückkehr nach Luzern ist sehr vage, im Moment ist das kein Thema. Andere Dinge haben Priorität. Zum Beispiel, dass hier in Europa die Ligen ihre Saison abschliessen können. Alles andere ist Zukunftsmusik”, sagt Pirmin.

Lopar könnte dagegen noch mal in Sydney anheuern. Der 35-jährige Goalie schloss sich den Wanderers ebenfalls erst im vorigen Sommer an, erhielt allerdings einen Vertrag bis 2022. Lopar ist unumstritten und kommt in dieser Saison auf 22 Pflichtspiele.

aoe 22 April, 2020 15:12